В Сатке медики «скорой» выходят на пикет. Региональный минздрав проблем не видит

В региональном минздраве продолжают игнорировать требования сотрудников скорой медицинской помощи Сатки, вынуждая работников выходить на акции протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники станции скорой медицинской помощи Сатки намерены выйти на пикет 5 февраля. Соответствующую акцию протеста согласовала администрация города. Объявления об этом появились в сообществе «Политштурм. Челябинск».

«Коллектив скорой помощи в Сатке пытается добиться комплектования выездных бригад в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ №388, согласно которому на выезд должны отправляться два медработника и водитель, либо тем фельдшерам, которые работают по одиночке, выплачивать адекватную заработную плату, а также принять меры по финансированию скорой медицинской помощи (в том числе путем повышения тарифов в территориальной программе обязательного медицинского страхования) в объеме, достаточном для обеспечения работы количества выездных бригад скорой помощи из расчета – не менее одной общепрофильной бригады на 10 тысяч населения в соответствии с действующим законодательством», – сообщается в социальных сетях.

Кроме того, медики требуют обеспечить фельдшеров спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с законодательством, автомобилей – всеми запчастями, проведения ремонта машин скорой помощи, а также возвращение доплат за непрерывный стаж, стопроцентной оплата ночных дежурств, пересмотра уменьшения выплаты «за вредность» и возврата «сельских» доплат.

В региональном минздраве настаивают: проблем в учреждении нет. В этом, по словам чиновников, убедился 28 января министр здравоохранения области Юрий Семенов. «Сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается. Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года. Все виды компенсационных и стимулирующих выплат оплачиваются согласно Положению об оплате труда работников ГБУЗ «ССМП г. Сатка», разработанному в соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 29.11.2010 г. № 280-П. Заработная плата каждого конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы. Начисление осуществляется за фактически отработанное время», – заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Между тем, по информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка сведений о готовящемся пикете работников ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Сатка» в связи со снижением оплаты труда.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении», – уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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