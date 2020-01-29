Прокуратура: ТЭЦ «Фортума» сбрасывала в озеро стоки с превышением вредных веществ

Челябинскую ТЭЦ-1 обвинили в загрязнении водоема.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоки с превышением предельной концентрации вредных веществ ТЭЦ-1, принадлежащая ПАО «Фортум», сбрасывала в Озере Шелюгино, начиная с января прошлого года. К такому выводу пришла Челябинская природоохранная прокуратура по итогам проведенной проверки.

При этом, по данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в сентябре предельно допустимая концентрация (ПДК) меди в стоках была превышена в 10 раз, нефтепродуктов – в 5,6 раза, в октябре ПДК меди оказалась превышена в 4,5 раза, нефтепродуктов – в 5,6 раз, биохимического потребления кислорода – в 1,4 раза, в ноябре ПДК меди была превышена в 2 раза, нефтепродуктов – в 4,8 раза.

В надзорном ведомстве считают, что озвученные цифры свидетельствуют о нарушении предприятием «Фортума» требований к охране водного объекта, которое грозит загрязнением озера. Кроме того, Челябинская ТЭЦ-1 эксплуатирует золошлакоотвал, который предназначен для хранения золошлаковой смеси от сжигания угля. Для этого объекта разработана программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, по которой контроль за качеством воздуха в зоне влияния объекта должен осуществляться раз в год по взвешенным веществам. За наблюдением качества подземных вод установлена периодичность два раза в год по показателям: нефтепродукты, взвешенные вещества, железо, хлориды, сульфаты, сухой остаток. Однако ТЭЦ-1 такой мониторинг состояния окружающей среды в 2019 году не проводила вообще.

Пренебрегали на предприятии и инструментальными измерениями качества воздуха в контрольной точке жилой зоны Ленинского района Челябинска по загрязняющему веществу – углерода оксид.

В связи с нарушениями в отношении юридического лица – ПАО «Фортум» Челябинской природоохранной прокуратурой возбуждены три дела об административных правонарушениях, генеральному директору ПАО «Фортум» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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