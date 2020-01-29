Россиянин полез в ледяную реку, чтобы спасти дворнягу

В Астрахани мужчина спас собаку, провалившуюся под лед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в 20-х числах января в Астрахани. О нем рассказал telegram-канал Mash.

Семья горожан прогуливалась по набережной, когда за ними увязалась бездомная собака. Пса накормили, и через какое-то время он побежал дальше, но выбрал не самый удачный маршрут: по льду реки.

Лед оказался слишком тонким, и животное провалилось под лед. Это увидела дочь астраханца. «Дочь повернулась, говорит: собака тонет. Видимо, она по льду пошла и провалилась. Пришлось раздеться», – рассказал мужчина.

По словам горожанина, температура воздуха в тот день была +1 или 0 градусов по Цельсию. Возможно, ему помогло то, что он регулярно принимает участие в крещенских купаниях 19 января. Однако даже эта своеобразная «тренировка» не смогла уберечь астраханца от травм: мужчина изрезал в кровь ступни о лед и дно.

Но собаку он спас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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