Число южноуральцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, выросло до шести человек

В Челябинской области увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из пациенток стала 40-летняя жительница Магнитогорска.
Женщина вернулась 27 января из отпуска в КНР. Как пишет «Верстов.Инфо», на следующий день после возвращения у нее поднялась температура, а сегодня, 29 января, ее госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №1. При этом источники издания утверждает, что врачи подозревают у горожанки коронавирус.
Впрочем, сами медики от комментариев воздерживаются.
Кроме того, подозрения у врачей вызывает состояние ребенка, приехавшего с отдыха во Вьетнаме.
Напомним, сегодня власти Челябинской области заявили, что в регионе четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Трое из них вернулись с острова Хайнань, один – из провинции Гуандун.
Челябинск, Виктор Елисеев
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