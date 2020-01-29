Число южноуральцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, выросло до шести человек

В Челябинской области увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из пациенток стала 40-летняя жительница Магнитогорска.

Женщина вернулась 27 января из отпуска в КНР. Как пишет «Верстов.Инфо», на следующий день после возвращения у нее поднялась температура, а сегодня, 29 января, ее госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №1. При этом источники издания утверждает, что врачи подозревают у горожанки коронавирус.

Впрочем, сами медики от комментариев воздерживаются.

Кроме того, подозрения у врачей вызывает состояние ребенка, приехавшего с отдыха во Вьетнаме.

Напомним, сегодня власти Челябинской области заявили, что в регионе четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Трое из них вернулись с острова Хайнань, один – из провинции Гуандун.

Челябинск, Виктор Елисеев

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