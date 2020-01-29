В Челябинске после протестов родителей отменяют концерт рэпера

Известный рэп-исполнитель остался без площадки для выступления после скандала в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», онлайн-кассы, распространяющие билеты на культурные мероприятия, приостановили продажу билетов на концерт Элджея, который должен был состояться 15 марта в Челябинске.

Страница мероприятия на сервисе удалена.

Оказалось, что организаторы до сих пор не смогли найти площадку для выступления. Так, согласно информации, размещенной на онлайн-сервисе ранее, концерт должен был состояться во дворце спорта «Юность». Однако, руководство ДС отказалось от подписания контракта.

Произошло это после скандала, разгоревшегося вокруг предстоящего представления. Напомним, отменить концерт потребовали родители челябинских школьников. Они обратились за поддержкой к одному из депутатов Челябинской городской думы, который направил запросы на имя министра культуры региона Алексея Бетехтина и руководителю областного управления Роскомнадзора Марине Олениной.

«Ко мне, как к депутату городской думы, обратились родители в интересах несовершеннолетних детей с сообщением о предстоящем выступлении музыкального исполнителя , а также просьбой об оказании содействия в его отмене, так как считают, что творчество вышеуказанного исполнителя, причиняют вред здоровью, а также развитию несовершеннолетних», – рассказал парламентарий.

Обеспокоенные южноуральцы указали на то, что концерт имеет возрастную категорию «16+», при этом практика показывает, что у 14-15-летних детей, покупающих билеты на подобные мероприятия, кассиры паспорта не спрашивают. Между тем, «даже по результатам беглого анализа можно сделать вывод, что творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей», – убежден депутат.

На фоне разгоревшегося скандала найти другую площадку под выступление рэпера будет практически невозможно, опасаются организаторы. И концерт, по всей видимости, придется отменить. Впрочем, возможно, если Роскомнадзор (а не исключено, что и ФАС) успеют оперативно провести проверку по жалобам челябинцев и депутата – времени для этого, благо, более чем достаточно – и нарушений законодательства по поводу возрастных ограничений и рекламы не найдут, проблемы рэпера могут разрешиться достаточно легко. И тогда скандал превратится в дополнительную рекламу мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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