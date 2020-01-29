В Челябинской области поставлен вопрос о закрытии всех школ на карантин

Роспотребнадзор поставил вопрос о закрытии на карантин всех школ Челябинской области – вопрос обсуждался сегодня на заседании регионального противоэпидемического штаба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент учебный процесс из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом остановлен в 7 школах и более 500 классов. По прогнозам заместителя начальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светланы Лучининой, на следующей неделе эпидпорог в регионе будет превышен на 24%. Если это произойдет, нужно будет ограничивать учебный процесс во всех образовательных учреждениях, отмечают медики.

На сегодняшний день с осложненным течением гриппа и ОРВИ госпитализировано 1 тысяч 117 южноуральцев. У четверых есть подозрение на коронавирус.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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