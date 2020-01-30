В челябинском МУП «ПОВВ» силовики изъяли документы

В челябинском МУП «ПОВВ» прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне были изъяты документы, касающиеся работы с приборами учета на сетях, закупки оборудования, спонсорских контрактов и так далее.

Официально ситуацию пока никто не комментирует. Инсайдеры утверждают, что обыски прошли в рамках расследования «дело Тефтелева», а также работы с оперативными материалами, касающимися ряда депутатов городской Думы.

Челябинск, Павел Зварзин

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