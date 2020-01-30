В южноуральском минстрое поспешили успокоить дольщиков после «перевода Путину»

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области ответили дольщику «Чурилово Lake City», отправившему денежный перевод президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, работы по строительству проблемных домов микрорайона «Чурилово Lake City» продолжаются в плановом режиме.

«В микрорайоне Чурилово Lake City завершением строительства проблемных домов занимается СК «Западный луч», которого в качестве инвестора привлекли Минстрой и правительство Челябинской области. В январе застройщик приступил к подготовительным работам по возведению следующего дома (стр. №3.34). Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2020 года», – рассказали в ведомстве.

При этом, по данным чиновников, права 904 пострадавших дольщиков микрорайона уже восстановлены – они получили квартиры в шести многоквартирных домах «Чурилово Lake City». Еще один дом (стр. №3.25) компания начала возводить в 2019 году и планирует ввести дом в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

«По дому №3.19 конкурсный управляющий провел работу с дольщиками по замене квартир на жилье в домах с более ранним сроком сдачи. По домам №3.34 и №3.18 компания проводила экспертизу технического состояния конструкций. Она показала, что здания можно достроить. Поэтому, как и планировалось, для работ на доме №3.34 в декабре 2019 года на площадку завезли строительный кран. С 27 января по договору поставки на площадку также доставляют железобетонные изделия, сегодня эти поставки продолжаются. На следующей неделе подрядчик планирует начать монтаж плит. Никаких заминок не было, застройщик работает в утвержденном графике», – сообщили в региональном минстрое.

Напомним, ранее житель Челябинска отправил президенту России Владимиру Путину денежный перевод, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков. Сумма перевода составила 28 рублей. При этом «Почта России» взяла за услуги более 80 рублей комиссии. В поле для сообщений мужчина написал: «Дольщики Чурилово. Помогите».

«Нам звонил в 2017 году Владимир Путин, а в своих квартирах мы так и не живем, – написал челябинец 28 января в социальных сетях. – В пятницу, 24 января, сделал денежный перевод Владимиру Путину. Почтовый денежный перевод идет 2 дня. Сегодня привезли плиты к нам на стройку. Обращаюсь к правительству Челябинской области. Вам позвонили из Москвы, и вы решили быстро среагировать и привезти плиты. А дальше что? На этом стройка закончится?»

Прим этом другие дольщики также заявили о готовности присоединиться к необычной акции южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.20

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