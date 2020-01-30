Жительница Челябинской области, спалившая своих маленьких детей, отделалась ограничением свободы

Жительница Октябрьского района осуждена за причинение смерти по неосторожности своим маленьким детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 22-летнюю жительницу региона виновной в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В суде установлено, что женщина 3 марта 2019 года около 4:00 ушла из дома в деревне Нововарламово. Перед этим она курила и бросила тлеющий окурок около дивана, на котором спали ее шестилетний сын и двухлетняя дочь.

Через некоторое время диван загорелся от тлеющей сигареты. Малыши не смогли выбраться из пылающего дома и погибли от отравления угарным газом.

Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.20

В южноуральском минстрое поспешили успокоить дольщиков после «перевода Путину». / Самые крутые слухи недели: чемодан без ручки. / В челябинском МУП «ПОВВ» силовики изъяли документы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»