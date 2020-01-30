Жительница Челябинской области, спалившая своих маленьких детей, отделалась ограничением свободы

Жительница Октябрьского района осуждена за причинение смерти по неосторожности своим маленьким детям.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 22-летнюю жительницу региона виновной в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
В суде установлено, что женщина 3 марта 2019 года около 4:00 ушла из дома в деревне Нововарламово. Перед этим она курила и бросила тлеющий окурок около дивана, на котором спали ее шестилетний сын и двухлетняя дочь.
Через некоторое время диван загорелся от тлеющей сигареты. Малыши не смогли выбраться из пылающего дома и погибли от отравления угарным газом.
Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.01.20
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