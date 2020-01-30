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Четверг, 30 января 2020, 08:59 мск

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Жительница Челябинской области, спалившая своих маленьких детей, отделалась ограничением свободы

Жительница Октябрьского района осуждена за причинение смерти по неосторожности своим маленьким детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 22-летнюю жительницу региона виновной в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В суде установлено, что женщина 3 марта 2019 года около 4:00 ушла из дома в деревне Нововарламово. Перед этим она курила и бросила тлеющий окурок около дивана, на котором спали ее шестилетний сын и двухлетняя дочь.

Через некоторое время диван загорелся от тлеющей сигареты. Малыши не смогли выбраться из пылающего дома и погибли от отравления угарным газом.

Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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