Преподаватель техникума в Челябинской области заплатит штраф за взятку «борзыми щенками»

Преподаватель техникума из Аши заплатит штраф за получение взятки от студентки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Аши и Ашинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего преподавателя техникума. Он признан виновным в мелком взяточничестве.

Установлено, что в ноябре 2019 года педагог потребовал у не сдавшей ему зачет студентки приобрести запчасти для собственного компьютера. За это он пообещал поставить положительную оценку в зачетной книжке. После этого девушка принесла ему блок оперативной памяти стоимостью 1399 рублей за выставление оценки без проверки знаний.

Преподаватель полностью признал свою вину и раскаялся.

Мировой судья признал его виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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