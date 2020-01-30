Челябинцы изрешетили ножами собутыльника, пытавшегося их обыскать

Два жителя Челябинска предстанут перед судом за убийство собутыльника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих неоднократно судимых местных жителей 33 и 32 лет. Они обвиняются в убийстве и краже.

По версии следствия 22 декабря 2018 года челябинцы вместе со знакомым распивали спиртные напитки в квартире дома №3 по улице Постышева в Центральном районе города. В один из моментов пирушки их приятель вдруг решил, что собутыльники его обокрали. Мужчина схватился за нож и потребовал, чтобы они вывернули карманы.

В ответ челябинцы схватили его и нанесли множество ножевых ранений, от которых тот скончался. После убийства собутыльники похитили имущество убитого на общую сумму около 22 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.20

Преподаватель техникума в Челябинской области заплатит штраф за взятку «борзыми щенками». / Жительница Челябинской области, спалившая своих маленьких детей, отделалась ограничением свободы. / В южноуральском минстрое поспешили успокоить дольщиков после «перевода Путину». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»