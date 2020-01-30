С «двойным голосованием» в Челябинской области разберется СКР

Южный Урал стал единственным регионом, где были нарушения на выборах 8 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ, ЦИК в ходе очередного заседания рассмотрел вопрос о результатах проверки однократности получения избирателями бюллетеня для голосования. Речь шла о Челябинской области. Материалы по факту «двойного голосования» переданы в региональное управление СКР.

Член ЦИК России Александр Кинев напомнил, что в ЦИК России была создана Рабочая группа для проверки однократности получения бюллетеней избирателями, которые воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» на выборах, проведенных 8 сентября 2019 года. Была определена группа избирателей, место голосования которых можно было проверить только путем вскрытия списков избирателей.

«Всего в проверке участвовало 26 субъектовых комиссий. Целью работы было установить наличие подписей избирателей в списке избирателей за полученные бюллетени. Изучались списки избирателей как по месту жительства, так и по месту нахождения, и на цифровых участках. Всего было проверено наличие подписей 640 избирателей, которых мы называем «вернувшимися», – пояснил Александр Кинев.

Член ЦИК России сообщил, что по итогам проверки фактов многократного голосования избирателей не выявлено. Однако были установлены пять случаев проставления подписей за выданные бюллетени одним и тем же избирателем в списках избирателей (и на участке по месту жительства, и по месту нахождения). Эти факты имели место на выборах губернатора Челябинской области.

Александр Кинев предложил избирательной комиссии Челябинской области проинформировать ЦИК России о результатах рассмотрения управлением Следственного комитета упомянутых фактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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