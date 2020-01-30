Министр экологии Челябинской области назначил замом своего протеже

Главный пропагандист южноуральского минэкологии дорос до замминистра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления экологического просвещения и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков назначен заместителем главы ведомства.

В своем новом качестве чиновник, помимо связей с общественностью и экологического просвещения, будет курировать охраняемые природные территории, вопросы охоты и охотнадзора, а также экологическую экспертизу.

Напомним, 27-летний Виталий Безруков начинал карьеру в качестве руководителя экологического фонда «Моя планета», одной из околовластных общественных структур. В бытность губернатором Бориса Дубровского он вошел в состав экологического совета при главе региона.

В министерство экологии пришел вместе с нынешним главой ведомства Сергеем Лихачевым, с которым и до этого, на общественном поприще выступал «единым фронтом». Протеже нового министра сначала занял должность его советника, затем под него создали новое управление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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