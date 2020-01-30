российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2020, 13:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Министр экологии Челябинской области назначил замом своего протеже

Главный пропагандист южноуральского минэкологии дорос до замминистра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления экологического просвещения и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков назначен заместителем главы ведомства.

В своем новом качестве чиновник, помимо связей с общественностью и экологического просвещения, будет курировать охраняемые природные территории, вопросы охоты и охотнадзора, а также экологическую экспертизу.

Напомним, 27-летний Виталий Безруков начинал карьеру в качестве руководителя экологического фонда «Моя планета», одной из околовластных общественных структур. В бытность губернатором Бориса Дубровского он вошел в состав экологического совета при главе региона.

В министерство экологии пришел вместе с нынешним главой ведомства Сергеем Лихачевым, с которым и до этого, на общественном поприще выступал «единым фронтом». Протеже нового министра сначала занял должность его советника, затем под него создали новое управление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.20

С «двойным голосованием» в Челябинской области разберется СКР. / Совет Федерации одобрил новую должность для Дмитрия Медведева. / Челябинцы изрешетили ножами собутыльника, пытавшегося их обыскать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,