Власти требуют отлучить от госконтрактов фирму, сорвавшую работы в Центральном районе Челябинска

Антимонопольная служба рассмотрит обращение администрации Центрального района о включении компании в Реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство получило от администрации Центрального района Челябинска сведения о расторжении контракта в одностороннем порядке по итогам проведения аукциона на установку малых архитектурных форм в сквере по улице Тернопольская.

Победителем аукциона в августе 2019 года было признано ООО «Алмаз+». Цена контракта составила 3,8 миллиона рублей. Но работы по благоустройству сквера фирма так и не выполнила.

«В связи с неисполнением компанией обязательств по заключенному контракту администрацией в соответствии с законодательством о контрактной системе принято решение об одностороннем отказе от его исполнения, – рассказали в антимонопольном ведомстве. – В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении ООО «Алмаз+» не устранены нарушения условий контракта. Соответственно у заказчика отсутствовали основания для отмены решения об одностороннем отказе».

Согласно требованиям закона о контрактной системе районные власти обратились в Челябинское УФАС России для включения сведений о подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков. В случае включения компании в РНП она не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Заседание комиссии Челябинского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд состоится 31 января в 9:10.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.20

Министр экологии Челябинской области назначил замом своего протеже. / С «двойным голосованием» в Челябинской области разберется СКР. / Совет Федерации одобрил новую должность для Дмитрия Медведева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»