В Челябинске начали штрафовать подрядчиков за плохую уборку снега

ГИБДД начала применять штрафные санкции к подрядчикам, занятым содержанием улично-дорожной сети Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неполный месяц с начала нового года ГИБДД выдала уже 50 предписаний об устранении нарушений требований к зимнему содержанию улиц и дорог города, адресованных компаниям, выигравшим тендеры на содержание улично-дорожной сети Челябинска в 2020-2022 годах.

По данным ГИБДД Челябинска, ведомство выявило такие недостатки, как некачественная и несвоевременная уборка снега, наледь, снежный накат на проезжей части, снежные валы по краям проезжей части.

При этом по факту некачественной уборки уже составлено 5 протоколов об административном правонарушении. «Должностные лица организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети города Челябинска, были привлечены к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер к своевременному устранению помех в дорожном движении, а также за умышленное создание помех в дорожном движении», – уточнили в ведомстве.

Теперь руководителям подрядных организаций грозит до 30 тысяч рублей штрафа по каждому протоколу.

Отметим, что штрафные санкции к дорожникам вправе применять и мэрия Челябинска. Однако, глава Челябинска Наталья Котова продолжает ограничиваться словесными интервенциями и высказыванием надежд, что новые подрядчики вот-вот приступят к уборке в полную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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