Следствие запросило продления ареста экс-мэра Челябинска

Ходатайство о продлении содержания бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева рассмотрят на полторы недели раньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователь СУ СКР по Челябинской области Илья Давыдов подал в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей для экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника городского управления капстроительства Евгения Пашкова, обвиняемых в получении взяток.

При этом ранее суд отправил обоих в СИЗО до 11 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. 12 декабря суд решил оставить Тефтелева и Пашкова в СИЗО на 2 месяца.

Экс-чиновники обжаловали этот вердикт. Однако суд счел целесообразным оставить без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года, согласно которому Тефтелев будет находиться под стражей до 11 февраля 2020 года.

Между тем, уже завтра, 31 января, суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания под стражей обоих фигурантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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