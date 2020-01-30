О вреде наркотиков: Южной Америке угрожают бегемоты

В Южной Америке меняется эко-система – виноваты бегемоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце ХХ века скандально известный наркобарон Пабло Эскобар создал на своей вилле «Наполес» в северной Колумбии зверинец, для которого завез африканских животных. В их числе были и несколько бегемотов.

После смерти Эскобара в 1993 году большинство животных передали в другие зоопарки, но четыре бегемота сбежали, поселились в джунглях и, что любопытно, не погибли в непривычных условиях, а стали активно размножаться. На сегодняшний день, по оценке специалистов, популяция насчитывает уже 80 особей. И процесс имеет тенденцию к экспоненциальному росту, поэтому в ближайшие 20 лет количество гиппопотамов может увеличиться до нескольких тысяч.

Между тем, даже 80 бегемотов оказывают существенное влияние на окружающую среду. Результаты исследований, проведенных учеными Калифорнийского университета, опубликовал журнал Ecology.

Оказалось, что бегемоты, предпочитающие проводить дни в воде, отходами своей жизнедеятельности существенно повысили уровень органического загрязнения облюбованных водоемов, что привело к изменению химического состава воды, а также взрывному росту бактерий и вредных водорослей.

«С этим нужно что-то делать, пока не поздно», – заявляют исследователи.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.20

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