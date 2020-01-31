Депутат-единоросс предложил выставить Челябинской области счет за загрязнение воздуха

Депутат Госдумы предложил курганцам потребовать у Челябинской области репарации за загрязнение воздуха региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма неожиданное предложение выдвинул депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Василий Шишкоедов в ходе круглого стола, прошедшего в стенах Курганской областной Думы.

Само мероприятие было посвящено проблеме обеспечения безопасности при добыче в регионе урана методом подземного выщелачивания. Но парламентарий внезапно заявил, что это не единственная экологическая опасть, которой подвергается Зауралье.

«Рядом с нами Челябинская область. Северо-западные ветра оттуда идут на территорию Курганской области, – цитирует Шишкоедова Znak. – Надо какие-то меры определенные принимать: либо чтобы они нам возмещали тот ущерб, который наносят их предприятия, либо как-то по-другому решать вопрос».

Пикантность высказыванию депутата-единоросса придает то, что в нижнюю палату российского парламента он попал по единому списку, выставленному «Единой Россией» по Челябинской и Курганской областям.

Отметим, что в официальных отчетах о круглом столе, размещенных на сайтах Курганской областной Думы и фракции «Единая Россия» в Госдуме, эту инициативу решили не упоминать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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