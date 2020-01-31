Из психбольницы Магнитогорска сбежали две девушки-подростка

В Магнитогорске ищут несовершеннолетних девушек, сбежавших из психоневрологической больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несовершеннолетние девушки сбежали из областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске вчера, 30 января. Об этом сообщили волонтеры организации «Легион-СПАС-Магнитогорск».

Одной из беглянок 16 лет, другой – 17. Рост у младшей 168 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые, ниже плеч, концы окрашены в темный цвет. Глаза серо-зеленые, узкие. На лице угревая сыпь. На руке и ноге татуировки с буквами и цифрами. Одета в черно-красную тунику с рисунком «Турецкие огурцы», черные гамаши. На ногах зимние бурки.

Рост старшей 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, глаза светлые. Одета в серую трикотажную кофту со стразами в виде рисунка «Котята», темную юбку ниже колен, теплые колготки. На ногах зимние сапоги.

На обеих – черные фуфайки с надписью «7» на кармане.

Обе беглянки нуждаются в медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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