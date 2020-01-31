Пассажира, вынудившего посадить самолет в Челябинске, приговорили к принудительным работам

В Челябинске суд вынес приговор пассажиру, устроившего дебош в самолете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Металлургический районный суд Челябинска признал 35-летнего жителя Санкт-Петербурга виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в январе 2014 года на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Ош (Киргизия). Выходец из центрально-азиатской республики с российским гражданством затеял ссору с бортпроводником, после чего ударил мужчину кулаком в голову.

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Дебошира удалили с борта, после чего он подался в бега.

В итоги лишь шесть лет спустя прошел суд над ним. Мужчину приговорили к 200 часам принудительных работ и выплате бортпроводнику 10 тысяч рублей в возмещение затрат на лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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