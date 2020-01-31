Дело о ДТП с участием экс-замгубернатора Челябинской области направят в суд

Прокурор Челябинской области сообщил, когда уголовное дело об аварии с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова направят в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 31 января, прокуратура Челябинской области планирует направить в суд уголовное дело о ДТП с участием автомобиля бывшего высокопоставленного чиновника, в котором пострадали трое жителей Екатеринбурга. Об этом сообщил глава регионального ведомства Виталий Лопин.

Напомним, авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus, на котором ехал Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, ехавшей из Екатеринбурга. В результате трое ехавших в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

При этом, версии участников ДТП разнятся: екатеринбуржцы утверждают, что иномарка экс-вице-губернатора во время обгона выехала на встречную полосу, где и врезалась в их автомобиль. Косилов настаивает, что успел после обгона вернуться на «родную» полосу и уже там столкнулся с «Ладой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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