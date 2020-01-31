В деятельности заказчика строительства конгресс-холла «Крылья» нашли нарушения

Прокуратура Челябинской области нашла нарушения в деятельности ХП «Конгресс-холл», ответственного за строительство замороженного общественно-делового центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты прокурорской проверки строительных работ по возведению на берегу реки Миасс в центре Челябинска будут оглашены в феврале-марте. Но уже сейчас можно говорить о том, что в деятельности ХП «Конгресс-холл» были допущены нарушения. Об этом сообщил глава регионального ведомства Виталий Лопин.

Напомним, общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. В начале апреля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект. Оказалось, что не понимает не только глава региона: работы на объекте остановились в начале осени, а в октябре со стройплощадки исчезли краны.

А 8 ноября хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», занимающееся строительством «Крыльев», объявило о конкурентных переговорах на «выполнение комплекса работ по устройству защитного контура блоков А и С (это те самые это башни, которые должны были символизировать крылья, но потом проект «подрезали») от атмосферных осадков». Итоги повели 18 ноября – желающих не нашлось. Процедура была признана несостоявшейся, и теперь хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» может выбрать поставщика путем прямой закупки (у единственного поставщика).

Летом проверку деятельности ХП «Конгресс-холл» начала прокуратура Челябинской области. «Наша задача в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС заключается в обеспечении законности расходования денежных средств, – рассказал глава ведомства Виталий Лопин. – Что касается проверки ХП «Конгресс холл», нарушения уже выявлены, окончание проверки будет не раньше конца февраля – начала марта. После этого мы примем решение вплоть до направления материалов в следственные органы для дачи процессуальной оценки тем преступлениям, которые будут выявлены. А то, что они будут, я вас уверяю».

Челябинск, Виктор Елисеев

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