В Челябинской области в школе во время занятий рухнул потолок

В одной из школ Верхнего Уфалея во время уроков рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 30 января, в школе №2 Верхнего Уфалея. В одном из коридоров здания обрушился потолок.

По словам исполняющей обязанности директора образовательного учреждения Ольги Кручининой, ЧП произошло во время уроков. В школе было много детей, но, к счастью, никто не пострадал. дала крайне краткий комментарий. «Обвалился только штукатурный слой, несущие конструкции не пострадали. Вчера же были закуплены материалы для проведения ремонта», – сообщается в сообществе «Новости Верхнего Уфалея». Сегодня в образовательной организации побывала комиссия и руководство муниципалитета.

Сейчас рассматривается вопрос об о установке в школе, которой исполняется в этом году 87 лет, оборудования новых современных потолков. Потолочную поверхность планируется восстановить в предстоящие выходные. Пока в школе изолировали коридор, где произошло обрушение, и установили дежурство педагогов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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