Гендиректором ХК «Трактор» назначен Иван Савин

Бориса Видгофа сместили с поста гендиректора ХК «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент ХК «Трактор», губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил новым генеральным директором клуба 38-летнего Ивана Савина.

Иван Савин – воспитанник школы челябинского хоккея. Спортивную карьеру начал в 1998 году в команде «Мечел». В 2000-2006 годах играл за «Трактор». После этого успел выступить в ХК МВД, магнитогорском «Металлурге», «Спартаке», «Нефтехимике» и «Автомобилисте». Закончил карьеру в сезоне 2012-2013 годов в клубе Всероссийской хоккейной лиги «Рубин» (Тюмень).

В 2016 году основал в Набережных Челнах компанию по производству профессиональной хоккейной амуниции «ЗаряД».

Следует отметить, что спортивные эксперты восприняли назначение Савина на пост гендиректора «Трактора» с энтузиазмом.

Борис Видгоф перешел с должности гендиректора на пост вице-президента клуба и будет заниматься контролем финансово-хозяйственной деятельности и работой со спонсорами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.20

В Челябинской области в школе во время занятий рухнул потолок. / В деятельности заказчика строительства конгресс-холла «Крылья» нашли нарушения. / Угроза коронавируса: Роспотребнадзор советует носить маски и делать гладкие прически. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»