Глава района, помогавший в создании ВИП-поселка на Увильдах, отделался условным сроком

Суд огласил приговор главе Аргаяшского района.

Как уже сообщал «Новый День», глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин обвинялся в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков.

По версии следствия, в период 2011-2013 годов чиновник, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы – озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено. Ущерб от этих действий оценили в 2,5 млн рублей.

Речь о земельном участке, где МАУ «Кино-театральный центр «Спартак» должен был построить детский лагерь. Для этого он получил в 2009 году на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества. Однако каким-то образом участок был передан СХП «Сунукуль», принадлежащего экс-сотруднику главного управления лесами Челябинской области Илье Пруцких.

Впоследствии территорию разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Исрафиль Валишин дал разрешение на строительство на этих землях, которые даже не находились в собственности района. Но элитный поселок на берегу Увильдов так и не появился: махинация вскрылась, и прокуратура начала в судебном порядке расторгать договоры о передаче в собственность земельных участков.

Аргаяшский районный суд признал Валишина виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновник приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Так же ему запрещено занимать должности в органах власти в течение 2 лет после отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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