На Южном Урале еще один глава села подозревается в мошенничестве с землей

В Челябинской области глава Непряхинского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы Непряхинского сельского поселения Чебаркульского района, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2011 году чиновник выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у того прав пользования земельным участком в селе Непряхино, зная при этом, что это не так. После этого получивший выписку южноуралец оформил землю в собственность. Ущерб местному бюджету превысил 158 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры для возврата земельного участка в муниципальную собственность.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.20

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