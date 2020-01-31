На Южном Урале еще один глава села подозревается в мошенничестве с землей

В Челябинской области глава Непряхинского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы Непряхинского сельского поселения Чебаркульского района, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2011 году чиновник выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у того прав пользования земельным участком в селе Непряхино, зная при этом, что это не так. После этого получивший выписку южноуралец оформил землю в собственность. Ущерб местному бюджету превысил 158 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры для возврата земельного участка в муниципальную собственность.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.01.20
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