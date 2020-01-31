Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев останется в СИЗО до середины апреля. Такое решение принял сегодня суд Центрального района.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. 12 декабря суд решил отправить Тефтелева и Пашкова в СИЗО на 2 месяца.

Экс-чиновники обжаловали этот вердикт. Однако суд счел целесообразным оставить без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года, согласно которому Тефтелев будет находиться под стражей до 11 февраля 2020 года.

Сегодня рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей для Тефтелева еще на 2 месяца. Защита, ссылаясь на состояние здоровья бывшего градоначальника, хотела, чтобы его отправили под домашний арест. Однако сторона обвинения заявила, что экс-глава имеет большие связи, поэтому может давить на свидетелей или сбежать.

Отметив, что медицинских документов, подтверждающих невозможность нахождения фигуранта в следственном изоляторе, не предоставлено, суд оставил Тефтелева в СИЗО до 10 апреля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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