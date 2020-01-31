Главу южноуральского села осудили за взятку отходами

В Челябинской области суд вынес приговор главе села, получившему взятку зерноотходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Чесменский районный суд признал главу Светловского сельского поселения виновным в растрате, злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

В суде установлено, что глава села передал главному инженеру коммерческой организации в безвозмездное пользование экскаватор, находившийся в оперативном управлении администрации поселения, и пять земельных участков сельскохозяйственного назначения (собственность сельского поселения). За это чиновник получил 4 тонны зерноотходов общей стоимостью 24 тысячи рублей. Отходами мужчина кормил свой домашний скот.

Суд приговорил чиновника к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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