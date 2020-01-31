В Челябинской области врачи порезали младенца во время кесарева сечения

В роддоме Кыштыма новорожденной порезали щеку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в начале этой недели. 19-летняя жительница Верхнего Уфалея легла в медицинское учреждение с перспективой естественных родов, но плод перевернулся, и женщине назначили кесарево.

В процессе операции новорожденная девочка получила резаную рану лица. По словам медиков, плод лежал головой вперед, и щека ребенка оказалась на линии разреза. В больнице уверяют, что шрама не останется.

Ситуацию взяли на контроль министерство здравоохранения Челябинской области и уполномоченный по правам детей в регионе Евгения Майорова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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