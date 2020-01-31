Обращение не помогло: минсоц отказался выплачивать компенсацию матери погибшего при взрыве магнитогорца

Министерство социальных отношений Челябинской области ответило на обращение к губернатору матери магнитогорца, погибшего при взрыве 31 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение к губернатору Алексею Текслеру жительницы Магнитогорца, потерявшей сына, сноху и внучку при взрыве 31 декабря 2018 года дома на проспекте Карла Маркса, было опубликовано вчера, 30 января, в социальных сетях.

Женщина, работающая учителем в одной из школ Магнитогорска, рассказала, что после женитьбы сына помогла молодой семье купить квартиру по ипотеке, заплатив первоначальный взнос. Когда в семье появился ребенок, она продолжала помогать рассчитываться с кредитом. Однако, после гибели семьи сына под обломками дома компенсацию за уничтоженную квартиру женщина так и не получила.

Она добилась положительного решения по своему вопросу в суде первой инстанции, но минсоц подал на решение апелляцию. Женщина попросила Алексея Текслера о помощи. Но чиновники продолжают настаивать на том, что права на компенсацию она не имеет. Именно такая позиция отражена в комментарии министерства, размещенном сегодня на сайте администрации Магнитогорска.

«В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, правительством Челябинской области принято постановление от 10.01.2019г. № 1-П, – напоминают в министерстве. – Названным постановлением определены категории граждан, имеющих право на предоставление единовременной денежной выплаты в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией».

Согласно документу, право на такую выплату предоставлено: гражданам, являющимся на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жилых помещений; гражданам, имеющим на день объявления режима чрезвычайной ситуации документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помещения; 3) гражданам, не являющимся на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жилых помещений, но имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в таких помещениях либо признанным в судебном порядке постоянно проживающими в утраченном жилом помещении, относящимся к членам семьи граждан, указанным выше (в случае гибели вышеуказанных граждан), и не имеющим в собственности в Челябинской области иного жилого помещения или доли в жилом помещении, пригодных для проживания».

Автор видеообращения ни к одной из этих категорий не относится, а потому «право на получение единовременной денежной выплаты у нее отсутствует», делают вывод в минсоце. При этом апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Челябинского областного суда от 14 января нынешнего года «право на получение ею единовременной денежной выплаты за утраченное жилое помещение также не установлено».

В заключение комментария представители министерства отмечают, что женщине были предоставлены иные пособия и выплаты, установленные для граждан в связи с чрезвычайной ситуацией, на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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