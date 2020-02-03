В Челябинске назначили начальников новых управлений

В мэрии Челябинска нашли руководителей для новых управлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии назначили начальников двух созданных в ходе реформы администрации Челябинска управлений.

Начальником управления развития и благоустройства городской среды назначен Антон Алексеев. Чиновник окончил ЧелГУ по специальностям «Юрист» и «Экономист». В последние годы работал руководителем аппарата администрации Сосновского района. Исполнял обязанности первого заместителя главы Сосновского района.

Начальником управления градостроительных разрешений назначен Алексей Сергеевич Кутепов. Окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». Последние годы работал заместителем начальника правового управления администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.20

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