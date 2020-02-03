Недоброе утро: Челябинск вновь окутал вонючий смог

Челябинск вновь окутал вонючий смог.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно предупреждению синоптиков, в городе с 19 часов 2 февраля установились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призменных слоях атмосферы. И уже к ночи резкий запах «накрыл» большую часть областного центра.
«Соседних домов не видно! Виталий Безруков с вашего любимого Коркинского натянуло дымоганом! Датчики наши можете открыть, и расследования не понадобится!», – написала в соцсетях депутат Совета Центрального района Елена Вахтина.
В данный момент город выглядит так:
В минэкологии Челябинской области заявили, что отправят передвижные лаборатории делать замеры в Ленинском районе Челябинска, Коркино и Копейске.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.02.20
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