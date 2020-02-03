В Челябинске растет число закрытых на карантин школ и классов

В Челябинске сложилась предэпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу. Рост заболеваемости отмечен среди всех групп населения. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 9 утра 3 февраля на карантин закрыты 10 школ и 432 класса.
Кроме того, введен карантин в учреждениях соцзащиты.
Напомним, на этой неделе Роспотребнадзор намерен принять решение о целесообразности закрытия на карантин всех школ региона.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.02.20
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