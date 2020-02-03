«Для дома и кухни»: в Челябинске объявили о продаже девочки

Юный житель Челябинска заявил, что готов продать сестру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже девочки появилось на одной из торговых платформ в Интернете 2 февраля.

Объявление выглядело так:

Местоположение: Челябинск

Описание: Маша

Категория: «Для дома и кухни»

Подкатегория: «Посуда».

Продавец обозначил цену в 5 тысяч рублей.

Объявление имело статус безопасной сделки и гласило «Возможна доставка».

Несмотря на то, что провислее объявление чуть больше часа, его заметили. Разразился скандал.

Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что объявление разместил брат девочки. Он утверждает, что пошутил. С детьми и родителями уже проведена профилактическая беседа. Проверка, по результатам которой должно быть принято процессуальное решение, еще не окончена.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.02.20

В Челябинске растет число закрытых на карантин школ и классов. / Недоброе утро: Челябинск вновь окутал вонючий смог. / Спец по выделенным линиям и защитник пешеходов: в Челябинске назначен вице-мэр по городской среде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»