«Для дома и кухни»: в Челябинске объявили о продаже девочки

Юный житель Челябинска заявил, что готов продать сестру.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже девочки появилось на одной из торговых платформ в Интернете 2 февраля.
Объявление выглядело так:
Местоположение: Челябинск
Описание: Маша
Категория: «Для дома и кухни»
Подкатегория: «Посуда».
Продавец обозначил цену в 5 тысяч рублей.
Объявление имело статус безопасной сделки и гласило «Возможна доставка».
Несмотря на то, что провислее объявление чуть больше часа, его заметили. Разразился скандал.
Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что объявление разместил брат девочки. Он утверждает, что пошутил. С детьми и родителями уже проведена профилактическая беседа. Проверка, по результатам которой должно быть принято процессуальное решение, еще не окончена.
Челябинск, Павел Зварзин
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