В Челябинске до сих пор не установили, почему из кранов бежит ржавая вода

Мэрия Челябинска выдвинула версию, почему в домах челябинцев течет ржавая вода.

Как уже сообщал «Новый День», на грязную воду в кранах челябинцы начали жаловаться в начале января. Первыми о проблеме сообщили жители Ленинского района. Затем жалобы начали поступать из разных районов. Была создана специальная комиссия, проверку начала прокуратура.

Сегодня вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что на минувшей неделе зафиксировано еще более 200 жалоб на качество воды. Больше всего обращений поступает из Калининского и Курчатовского районов. По словам чиновника, в пробах воды выявлено повышенное содержание марганца, но это не может давать такой эффект.

«Управляющим компаниям дано поручение промывать бойлеры, на очистных должны сделать всё, чтобы снизить агрессивность воды», – заявил Астахов.

Отметим, что ситуация качеством воды в городе неравномерна: у одних из кранов вода бежит коричневая, у других желтая, а некоторые вообще не заметили никаких изменений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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