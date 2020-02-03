Мэрия Челябинска предложила закрывать движение в центре города для уборки снега

Городские власти предложили закрывать движение в центре Челябинска для уборки снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , работы по уборке снега стали причиной пробок в вечерние часы пик в Челябинске. Об этом заявил начальник управления МВД по городу Сергей Миронов.

Главный городской полицейский попросил власти приостанавливать уборку снега с 16:00 до 18:00, так как именно в это время в центре Челябинска наблюдается наиболее интенсивное движение автотранспорта. Но дорожники не учитывают этого, поэтому в минувшую пятницу, например, на центральных улицах города образовались большие пробки, так как проезжая часть, по словам Миронова, сузилась до одной полосы из-за работы снегоуборочной техники.

Вообще, пока сложно сказать, что новые подрядчики справляются со своими обязанностями. Так, они до сих пор не ликвидировали последствия снегопада, прошедшего в середине минувшей недели. При этом различные организации обещают вывезти снег лишь к концу вторника, а кое-кто – и к середине недели. При этом дорожники понимают, что к середине же недели в Челябинск придут плюсовые температуры, и снег попросту начнет таять. Впрочем, дорожники отмечают, что в плюсовые температуры им будет легче очистить тротуары от снега.

Отметим, кстати, что, несмотря на настойчивые просьбы мэрии, новые подрядчики не торопятся увеличивать количество техники, работающей на уборке снега. Так, по словам представителей подрядных организаций, на сегодня в день на улицы города выходят 150-155 единиц техники. При этом нужно понимать, что дорожники работают как на основных магистралях города, так и на второстепенных улицах. Между тем, в прошлом году компания «Южуралмост», работавшая только на основных дорогах, заявляла о задействовании 150 единиц техники в сутки.

Впрочем, городские власти готовы и дальше идти навстречу новым подрядчикам. Так, на сегодняшнем аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова попросила руководство городского управления МВД рассмотреть возможность частичного закрытия автомобильного движения в центре города для уборки снега: «Перекрыли полностью небольшой участок, очистили его, перекрыли следующий – такая практика есть в Екатеринбурге». В полиции обещали проработать этот вопрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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