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Понедельник, 3 февраля 2020, 13:05 мск

Новости Челябинск

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Общественники требуют не принимать проект генплана, проталкиваемый мэрией Челябинска

Активисты ОНФ настаивают на отмене несостоятельного генплана Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты организации назвали готовящийся к принятию генеральный план Челябинска несостоятельным.

Ранее выявленные существенные ошибки и противоречия, о которых общественники заявили еще в 2019 году, не были приняты во внимание, настаивают городские активисты. В результате проект развития мегаполиса представляет собой сборник формально прописанных тезисов, многие из которых потеряли свою актуальность для Челябинска еще 15-20 лет назад. В связи с этим эксперты ОНФ обратились к губернатору области и в городскую мэрию с просьбой прислушаться к мнению общественников и местных жителей, аннулировать проект генплана и разработать новый, отвечающий реалиям.

Согласно проекту, новые микрорайоны будут возведены вблизи промышленных территорий.

«Подавляющее большинство новых жилых зон на проекте генплана размещено в местах, наиболее проблемных с точки зрения качества жизни людей. Они находятся либо рядом с промышленными зонами на территориях с высокими экологическими рисками, либо заполняют оставшееся пространство рядом с зонами уже существующей очень плотной застройки, формируя перспективы и риски суперуплотнения. Можно говорить о формировании менее конкурентных жилых зон, уступающих по качеству уже существующим, неких «новых гетто», – сказал эксперт организации, экономист Сергей Гордеев.

Челябинцам будет предложено жить и растить детей рядом с заводскими проходными, на территории Китай-города в самой удаленной части Металлургического района, по соседству с предприятием «Мечел», у закрытой городской свалки и опасного шлакоотвала ЧЭМК, неподалеку от площадки сортировки мусора, вблизи цинкового завода, за окраинами тракторного и трубопрокатного заводов, а также на задворках промзоны «Металлобаза».

Кроме того, в промышленной зоне прямо между кладбищем и шлакоотвалами планируется возвести студенческий кампус. Этот пункт вызвал шквал негодования от челябинцев и экспертного сообщества.

«Во-первых, возмущает сам факт принудительного «переселения» студентов на территорию, которую освоить в качестве жилой застройки не получится, то есть остается только «загонять» туда тех, у кого выбора нет. Во-вторых, сама идея кампуса подразумевает учебные и жилые зоны в едином пространстве, чего в данном случае не наблюдается. Рядом нет ни одного вуза. Это бесперспективно», – заявил Гордеев.

Он подчеркнул, что генеральный план – это стратегический документ, по которому будут строиться новые жилые кварталы, соцобъекты, рекреационные зоны и дороги в ближайшие 20 лет. Но воплотить в жизнь все это по данному плану невозможно. Идея о новых набережных разбивается о неверно указанные границы реки Миасс в документе. Разработчики не учли, что за 20 лет рельеф местности изменился и сейчас городу предложено ориентироваться на устаревшую информацию.

Неизбежно возникнут проблемы с реализацией новой трамвайной сети, ведь в документе отсутствуют объективные данные о состоянии транспортной нагрузки города. Нет в нем информации и обо всех существующих санитарно-защитных зонах Челябинска, и ничего – о «зеленом щите», который жизненно необходим городу-миллионнику. Зато разработчики оставили в проекте планы по сохранению местного долгостроя – городского метро, а в основу планирования, например, застройки Краснопольской площадки, заложили проект более чем 10-летней давности. Там, где только запланированы к строительству дома, бульвары и парки, уже давно живут люди.

Общественники обратили внимание на то, что проект, который обошелся бюджету Челябинска более чем в 27 миллионов рублей, противоречит практически всем поставленным президентом задачам о создании безопасной и комфортной среды для людей и сохранении человеческого капитала, а также не дает инструментов для экономического роста города и улучшения социального благополучия. В связи с этим эксперты настаивают на отмене несостоятельного генплана города и разработке нового стратегического документа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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