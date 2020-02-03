Уголовное дело о ДТП с участием экс-вице-губернатора Челябинской области направили в суд

Уголовное дело и иски на 13 миллионов рублей в отношении бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова переданы в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus, на котором ехал Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, ехавшей из Екатеринбурга. В результате трое ехавших в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца. Она до сих пор находится в больнице.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по материалам дела, водитель Lexus, двигаясь по опасному участку дороги, пересек дорожную разметку «Сплошная полоса», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного автомобиля. Ехавший по встречной полосе водитель «Лады» попытался уйти от столкновения, приняв влево. Но водитель Lexus одновременно с этим изменил направление своего движения вправо, и в итоге машины столкнулись.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд. Попутно пострадавшие подали гражданские иски к Андрею Косилову на общую сумму 13 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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