Южноуралец заразил жену ВИЧ-инфекцией

Житель Копейска предстанет перед судом за заражение ВИЧ-инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в заражении ВИЧ-инфекцией.

Установлено, что мужчина, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, в период брака заразил супругу этим заболеванием, после чего она была поставлена на диспансерный учет в медицинском учреждении. При этом о болезни женщина узнала уже после развода.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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