Южноуральский омбудсмен ушел в отпуск после скандального процесса

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов ушел в отпуск без содержания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем уходе с поста омбудсмена Антон Шарпилов сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители – самое главное в жизни», – написал уполномоченный. При этом, судя по комментарию вице-губернатора Ирины Гехт, курирующей среди прочего и работу уполномоченных по правам человека и правам ребенка, из отпуска Антон Шарпилов может отправиться в отставку.

Напомним, назначение Шарпилова оказалось наиболее скандальным из решений губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Оно было раскритиковано еще в самом начале. Так, депутат регионального парламента, правозащитница Ольга Мухометьярова заявила, что у Антона Шарпилова нет ни опыта правозащитной деятельности, ни необходимого образования.

После своего назначения чиновник и вовсе оказался в центре скандала. Бывшая жена обвинила его в том, что он не дает ей видеться с детьми. Отношение экс-супругам пришлось выяснять в суде. При этом Антон Шарпилов потребовал закрыть процесс от прессы.

Суд решил оставить детей омбудсмену, но потребовал предоставить матери возможность видеться с ними не реже двух раз в неделю. Однако, скандальный процесс серьезно ударил по имиджу Шарпилова. И, по всей видимости, поставил крест на его карьере – по крайней мере, в качестве уполномоченного по правам человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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