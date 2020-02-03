Южноуральцам, выбросившим приятеля с четвертого этажа, огласили приговор

Челябинским областным судом постановлен приговор по уголовному делу о групповом убийстве жителя поселка Первомайский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд вынес приговор в отношении трех жителей поселка Первомайский, расположенного на территории Коркино. Отметим, что на момент вынесения приговора двоим их них было по 19 лет, одному – 18 лет.

Двое молодых людей признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, третий соучастник – в пособничестве в совершении убийства.

В суде установлено, что ночью 14 октября 2018 года южноуральцы, находясь в квартире сожительницы своего приятеля в Первомайском, поссорились с ним и нанесли множество ножевых ранений. После этого они скинули его из окна располагавшейся на четвертом этаже квартиры на улицу. На улице южноуральцы продолжили избивать мужчину, оттащили его к гаражам и там добили. От полученных повреждений он скончался на месте.

Приговором суда осужденным назначено наказание: 19-летнему организатору убийства – 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; двоим другим 5 и 7 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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