Уральские металлурги продолжают бить рекорды

Магнитогорский металлургический комбинат вновь установил рекорд годовой отгрузки оцинкованного проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2019 года ММК отгрузил потребителям 1,286 млн тонн оцинкованного металлопроката – это наивысший показатель в истории предприятия.

2019 год стал вторым подряд, когда на предприятии отмечают рекордный объем отгрузки оцинкованного проката.

В 2018 году комбинат отгрузил 1,269 млн тонн оцинкованного металлопроката, что почти на 12% превысило показатели предыдущего года (1,134 млн тонн) и также стало историческим максимумом для Магнитки.

Последние двадцать лет ПАО «ММК» последовательно работает над увеличением выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью. Так, в 2002 и 2008 годах комбинат ввел в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) мощностью 500 тыс. тонн и 450 тыс. тонн соответственно. В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также работают АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тыс. тонн в год.

Благодаря инвестициям в развитие высоких переделов ПАО «ММК» прочно удерживает позиции крупнейшего в России поставщика оцинкованного проката и стабильно занимает первое место среди производителей металла с покрытиями в отраслевых рейтингах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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