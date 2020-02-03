В Челябинской области ЧОП заплатит полмиллиона за взятку главному по культуре Магнитогорска

В Магнитогорске охранное предприятие оштрафовали за передачу взятки местному чиновнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что руководитель ООО «Охранное предприятие «Каскад – С» передал начальнику управления культуры администрации Магнитогорска 50 тысяч рублей за обеспечение фирме победы в конкурсах на заключение договоров по охране ледового городка на площади Народных гуляний в 2014-2016 годах.

Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил чиновника к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и штрафом в 800 тысяч рублей.

Прокуратура района возбудила в отношении охранного предприятие дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи фирма оштрафована на 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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