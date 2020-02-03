Челябинские ларечники пожаловались на мэрию российскому премьеру

Бизнесмены попросили премьер-министра Михаила Мишустина вмешаться в их противостояние с мэрией Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «ларечные войны», продолжающиеся в Челябинске не первый год, могут выйти на федеральный уровень. Местные предприниматели намерены обратиться за помощью в федеральное правительство. Соответствующее обращение Ассоциация малоформатной торговли Челябинска направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«В Челябинске в ближайшее время планируется демонтировать 906 киосков, если вы ознакомитесь с перечнем, то обнаружите там объекты, реализующие хлеб, мясо птицы, колбасу, мороженое, прессу и другое. Решение органа местного самоуправления бьет по местному товаропроизводителю. В области происходит сокращение не только мелкой розницы, но и ориентированного на нее малого и среднего производителя, предприятий, издающих печатную продукцию», – говорится в обращении.

При этом позиция мэрии, считают бизнесмены, противоречит подходам федеральных властей. Так, в конце 2017 года собственники всех расположенных в городе нестационарных торговых объектов (НТО) мэрия направила уведомление об отказе от ранее заключенных договоров аренды и предложила заключить новые – по результатам торгов. В итоге порядка 2 тысяч 500 объектов оказались вне закона. При этом городские власти отказали владельцам действовавших ранее НТО в пролонгации договоров, настаивая на их участии в торгах на общих условиях.

«Весь период 2018-2019 годов происходило планомерное сокращение числа малой розницы, – сетуют бизнесмены. – В Магнитогорске число НТО сокращено в три раза. В Челябинске только за 2018 год демонтировано 600 объектов, примерно столько же в 2019 году. В городе запланировано сокращение и истребление киосков. Прошу Вас дать поручение провести проверку изложенных в обращении фактов и направить соответствующее поручение губернатору Челябинской области по предотвращению незаконных действий администраций по истреблению малых предприятий».

Беспокоят предпринимателей и крайне жесткие, по их мнению, требования к НТО. Рекомендованные мэрией киоски слишком дороги, отмечают они. При этом в администрации города настаивают на пятилетнем сроке действия договора аренды, а за это время «отбить» расходы на покупку практически невозможно.

Впрочем, это далеко не первая попытка челябинских бизнесменов призвать на помощь федеральных чиновников. Предыдущие переломить ситуацию так и не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.20

Действующая власть относится к россиянам хуже, чем Сталин к пленным немцам: эксперты оценили перспективы снижения МРОТ. / В Челябинской области ЧОП заплатит полмиллиона за взятку главному по культуре Магнитогорска. / Уральские металлурги продолжают бить рекорды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»