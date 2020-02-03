В воздухе Челябинска зафиксировано превышение ПДК углеводородов

На северо-западе Челябинска зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимой концентрации углеводородов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Как уже сообщал «Новый День», с 19:00 2 февраля до 19:00 3 февраля в городе действовал режим НМУ. В это время проводился мониторинг воздуха: пробы были взяты на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Выяснилось, что ночью и утром 3 февраля содержание углеводородов превышало ПДК в 4 раза.

В министерство экологии Челябинской области заявил, что замеры проводились мобильными лабораториями, не имеющими аккредитации, но обещали данные Роспотребнадзора перепроверить.

Челябинск, Павел Зварзин

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