В Челябинской области нашли склад отработанных ртутных ламп

Незаконный склад опасных отходов обнаружен в промышленной зоне Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в промышленной зоне Миасса обнаружен крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп, которые относятся к чрезвычайно опасным отходам и должны утилизироваться особым образом. Об этом сообщили представители общественной организации «Гражданский патруль».

По словам общественников, ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы складированы в промышленных объемах и брошены в стенах одного из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности, в народе известного как «Химдым».

«Найденные миасцами лампы относятся к отходам I класса опасности – это чрезвычайно опасные промышленные отходы, очень высокой степени воздействия на окружающую среду. Они необратимо влияют на экологическую систему и смертельно опасны для человека. Ядовитый металл оседает в почках, вызывая глубокое отравление жизненно важных органов и поражая нервную систему, – комментируют общественники. – По сведениям местных жителей, склады могут находиться в аренде одной из миасских компаний, специализирующихся на утилизации таких отходов. Считаем, при вскрывшихся обстоятельствах прокурорской проверке подлежит исполнение лицензии и законность ее выдачи».

В ближайшее время по требованию активистов опасный склад и прилегающую территорию должны обследовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. «Неправильная утилизация ртутных ламп может привести к серьезной экологической катастрофе, – заявляют общественники. – Мы будем держать ситуацию на контроле до полного вывоза и утилизации опасной свалки, а также ставим вопрос о проведении обследования почвы для определения уровня загрязнения ртутью и химическими веществами».

По факту обнаруженных отходов правозащитники направили обращения в министерство экологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру Челябинской области. Как уточнили в региональном минэкологии, к месту опасной находки направлены специалисты Миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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