Из-за нетрезвых супругов в Челябинске едва не взлетел на воздух многоквартирный дом

В Челябинске жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за запаха газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 4 февраля, в 8:10 на центральный пункт пожарной связи через систему «112» поступило сообщение: в жилом доме по улице Новороссийская обнаружена утечка газа. К месту происшествия были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, а также экстренные службы города.

На момент прибытия сотрудников МЧС из подъезда эвакуировались восемь человек, в том числе двое детей – 7 лет и 10 месяцев. Госпитализация в медицинские учреждения никому не понадобилась.

Утечка газа произошла в одной из квартир, в которой на момент события находились двое взрослых и двое малолетних детей. По внешним признакам, родители находились в алкогольном опьянении.

Причиной утечки газа стала газовая плита. Сотрудники газовой службы города установили заглушку и прекратили подачу газа. Только по счастливому стечению обстоятельств данное происшествие не переросло в трагедию: благоприятное время суток (практически все жильцы проснулись), а также вовремя обнаруженный запах газа позволили людям благополучно эвакуироваться из здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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