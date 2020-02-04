Южноуральцы стали жаловаться на рост цен на медицинские маски

В Челябинской области заявили о росте цен на медицинские маски.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в ведомство поступили обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках.

Сейчас антимонопольщики готовят запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены.

Запросы будут направлены в адрес аптек «Классика», «Живика», «Областной аптечный склад», «Вита», «Фармленд», «Аптека от склада» и других.

Антимонопольная служба проверит действия аптек на предмет признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен.

«Напомним, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил федеральным российским ведомствам (ФАС России и Росздравнадзор) пресекать попытки завышения цен аптечными сетями», – заявили в надзорном ведомстве.

Интересно, что одновременно с началом проверок в Минздраве России заявили о том, что в стране на сегодня имеется двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Между тем, в ряде сетей уже появились первые признаки истощения необходимой продукции.

Так, медицинские маски пропали из ассортимента интернет-магазина ОАО «Областной аптечный склад» (принадлежит правительству Челябинской области), практически исчезли маски с интернет-площадки «Аптеки от склада», существенно сократился ассортимент интернет-аптеки «Классика», при этом здесь разброс цен наблюдается от 12,50 рубля за упаковку с тремя масками до 80 рублей за упаковку с тремя масками другого производителя. А в «Живике» различаются цены даже на один и тот же товар. Так, упаковка из пяти медицинских масок в зависимости от магазина может стоить от 20,50 рубля до 40 рублей.

Впрочем, пока сложно судить о том, растут ли цены на средства защита. По крайней мере, в той же «Живике» (в частности, в аптеке, расположенной в центре Челябинска) цены за последнюю неделю не изменились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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