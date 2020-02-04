На Южном Урале ожидаются сильные осадки

Погода не оставляет челябинским дорожникам шансов справиться с последствиями снегопада, прошедшего на прошлой неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в Челябинской области ожидаются осадки – местами сильные – в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем.

Днем в среду снегопады сохранятся, хотя и несколько ослабнут. В отдельных районах возможны метели, снежные заносы, гололед – в горах сильная. Ветер сменит направление с южного на западный, при порывах его скорость будет достигать 20 м/с.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.02.20

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