В Карталинском районе возобновили конкурс по выборам главы

В Челябинской области вновь объявили о конкурсе по выборам главы муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после недельной паузы вновь стартовали конкурсные процедуры по отбору кандидатур на пост главы Карталинского района.

Напомним, главу Карталинского района Сергея Шулаева, осужденного за мошенничество, отправили в отставку 5 декабря прошлого года.

Как сообщал ранее «Новый День», в середине сентября нынешнего года Карталинский городской суд признал главу района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светлану Бровкину виновными в совершении должностных преступлений, нанесших муниципальной казне более 10 миллионов ущерба.

Замглавы Карталинского района задержали в июле 2017, а ее шефа – в ноябре того же года. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году они выдали разрешение на строительство двух многоквартирных домов, при том, что администрация района не имела таких полномочий. После этого застройщик возвел два здания, помещения в которых (14 квартир) администрация района приобрела более чем за 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В итоге, Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Светлану Бровкину – к трем годам условно.

Примечательно, что как в ходе следствия, так и во время судебного процесса Шулаев продолжал занимать должность главы района. Более того, в июне прошлого года районное собрание депутатов даже внесло в повестку своего заседания вопрос о присвоении ему звания почетного гражданина района.

Лишь в начале декабря главу района отправили в отставку и объявили конкурс на кресло нового руководителя. Первый этап должен был состояться 6 февраля. Однако, внезапно власти Южного Урала решили поставить конкурс на паузу.

Произошло это после того, как партия «Яблоко» выиграла в Верховном суде России процесс о признании ряда положений конкурса по выборам мэра Челябинска незаконными. В администрации Челябинской области решили скорректировать общее положение по выборам главы муниципалитетов.

Теперь конкурс объявили вновь. Прием документов продлится до 14 февраля. Заседание конкурсной комиссии пройдет ориентировочно 20 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.20

На Южном Урале ожидаются сильные осадки. / «Народ очень серьезно напуган»: в Госдуме сомневаются в эффективности тест-системы для определения коронавируса. / Южноуральцы стали жаловаться на рост цен на медицинские маски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»